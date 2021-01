Horizon Forbidden West, alcuni dettagli sul gameplay da parte di Guerrilla Games

Horizon Forbidden West avrà alcuni elementi di gameplay che potenzieranno quanto visto in Horizon Zero Dawn, questo è quanto è stato riferito da Guerrilla Games a GamesRadar, senza andare ancora molto nel dettaglio ma illustrando qualche idea sul nuovo capitolo in arrivo su PS4 e PS5.

Si tratta di recuperare alcuni elementi specifici di Horizon Zero Dawn e potenziarli in Horizon Forbidden West, come gli elementi più creativi e induttivi del sistema di combattimento del primo capitolo: "Una parte di quello che ha reso il combattimento contro le macchine così stimolante in Horizon Zero Dawn erano gli elementi da puzzle solving che si trovavano in ogni nuovo incontro", ha riferito un portavoce di Guerrilla, "Qual è lo schema di attacco di questa macchina? Quali sono i punti deboli? Quali strategie potrebbero avere successo? C'era anche la dura realtà di ritrovarsi faccia a faccia con macchine che semplicemente non eravamo in grado di abbattere", hanno spiegato gli sviluppatori.

"Anche nel nostro trailer di presentazione si possono vedere alcuni elementi che non sono mai stati visti prima nel capitolo precedente, ma non vogliamo ancora indagare su questi anche perché vorremmo che i giocatori scoprissero queste novità da soli". Gli sviluppatori hanno poi riferito di credere fermamente nelle "possibilità fornite dal gameplay e dalla narrazione" nell'universo stabilito per la serie.

Horizon Forbidden West andrà dunque ad esplorare nuovi elementi del lore, oltre a raffinare ed espandere il gameplay di Horizon Zero Dawn. Per il resto, non ci sono state praticamente informazioni ufficiali sul gioco dai tempi della nostra anteprima successiva alla presentazione, mentre Guerrilla ha purtroppo dovuto salutare il lead designer Michael Andrew Nash, venuto tragicamente a mancare proprio in questi giorni.