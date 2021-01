Horizon Zero Dawn: morto uno dei lead designer, Michael Andrew Nash

Triste notizia quella che stiamo per dare: è morto Michael Andrew Nash, uno dei lead designer e scultore digitale di Horizon Zero Dawn, colui cui dobbiamo i mostri meccanici visti nel gioco, che in parte ritorneranno anche nel seguito, Horizon Forbidden West. Purtroppo se n'è andato all'età di appena 36 anni.

A darne notizia è stato Gavriil Klimov, amico e collega di Nash, che però non ha reso pubblico il motivo del decesso. Klimov ha deciso di celebrare la memoria di Nash pubblicando online alcuni delle sue splendide opere 3D, tutte scolpite a mano in ZBrush.

Buona parte del successo di Horizon Zero Dawn fu dovuto anche alle creature meccaniche di Nash. Una delle storie riguardanti lo sviluppo del gioco racconta proprio il fatto che nessuno in Guerrilla credeva che dei dinosauri meccanici potessero funzionare davvero. Fu il design di Nash di quello che sarebbe diventato il Thunderjaw a convincere tutti.

Di nostro non possiamo che fare le condoglianze alla famiglia di Nash e ai suoi amici per la grave perdita.