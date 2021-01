Harry Potter, serie televisiva in arrivo su HBO Max: lo rivela un report

Harry Potter diventerà una serie televisiva per la piattaforma streaming HBO Max: lo rivela un nuovo report di Variety, che parla di un progetto nelle prime fasi produttive.

Dopo la brutta notizia del rinvio di Hogwarts Legacy, i numerosi fan dei romanzi di J.K. Rowling possono dunque tornare a sorridere: a quanto pare il franchise originale è ancora vivo e pronto a sfornare ulteriori riduzioni.

Nel caso specifico di questa serie televisiva, tuttavia, al momento non ci sono dettagli: il report lascia tutte le porte aperte e gli eventuali autori dello show starebbero vagliando tutta una serie di diverse idee.

HBO Max e Warner Bros. hanno tuttavia smentito il rumor, dicendo che non ci sono serie su Harry Potter attualmente in fase di sviluppo. Magari perché il progetto non è ancora arrivato in quella fase?

Quel che è certo è che il brand vanta ancora un enorme potenziale, come dimostrano i film della saga prequel Animali Fantastici, e una serie televisiva potrebbe senz'altro esprimerlo molto bene.