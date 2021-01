Xbox Series X e Series S di nuovo disponibili nel negozio Microsoft dalle 19:00

Microsoft ha inviato un'email ai suoi clienti (ringraziamo chi ce l'ha girata) per annunciare che Xbox Series X e Series S torneranno in vendita da questa sera nel suo negozio ufficiale. Più precisamente, le vendite delle nuove unità saranno aperte alle 19:00.

Se vi interessa acquistare una delle due nuove console Xbox, vi conviene sbrigarvi, perché il rischio è che vadano esaurite velocemente, dato che ancora la produzione non riesce a stare dietro alla domanda. Il link per acquistarle è questo, come riportato sull'email. Dalle 19:00 dovreste veder tornare disponibili Xbox Series X e Series S (premete F5 a ripetizione e vivete felici).

Come saprete, il lancio delle console di nuova generazione è stato quanto mai problematico, con molti utenti che hanno faticato a trovarne una, anche a causa di fenomeni disdicevoli come quello dei bagarini. La situazione dovrebbe normalizzarsi verso aprile, quando finalmente dovrebbero esserci abbastanza console per tutti. Staremo a vedere se sarà così o se ci sarà ancora da penare un po'.