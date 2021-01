Nox Archaist è un nuovissimo gioco di ruolo per Apple II con Steve Wozniak come PG

Nox Archaist di 6502 Workshop è un gioco di ruolo completo pubblicato per il vetusto Apple II, un computer con più di quarant'anni sul groppone. Tra le sue caratteristiche vanta quella di avere Steve Wozniak come PG. Per chi non lo sapesse, l'Apple II fu creato proprio da Wozniak, di suo entusiasta di sapere che c'è ancora qualcuno che ama la sua macchina al punto da lanciarci sopra un gioco commerciale.

Mark Lemmert, l'autore di Nox Archaist, ha spiegato in un'intervista con il podcast Geek's Guide to the Galaxy, che il suo gioco si pone idealmente tra Ultima V e Ultima VI, in termini qualitativi. Vediamo il trailer di lancio:

Da notare anche il grosso lavoro fatto con i contenuti della confezione della Collector's Edition, che comprende il gioco, il manuale, una mappa di stoffa del mondo di gioco e altri gadget, come potete vedere nell'immagine sottostante:

Tra le altre personalità che hanno avallato questo interessante progetto modern vintage, spicca Richard Garriott, l'autore della serie Ultima, anch'esso diventato un PG del gioco di Lemmert.