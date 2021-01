Halo Infinite avrà aggiornamenti mensili sullo sviluppo, informazioni questa settimana

Halo Infinite sarà protagonista di una comunicazione più intensa e precisa nel prossimo periodo di avvicinamento all'uscita, intensificandosi con la progressione verso autunno, ma possiamo aspettarci degli aggiornamenti su base mensile regolare per quanto riguarda le novità relative allo stato dei lavori.

Questo è quanto ha promesso il community director Brian Jarrard su Reddit, rispondendo a coloro che chiedevano informazioni e si dimostravano preoccupati per la mancanza di comunicazioni relative allo stato dello sviluppo di Halo Inifnite, confermando un programma di informazioni e aggiornamenti organico da qui all'uscita sul mercato.

"Siamo impegnati a fornire almeno degli aggiornamenti sostanziosi su base mensile, con il prossimo Inside Infinite previsto per questa settimana", ha spiegato Jarrard. "Questo mese parleremo con i membri del team che si occupa dello sviluppo della parte sandbox, in modo da avere più informazioni sulla loro visione di Halo Infinite e il lavoro che stanno portando avanti".

In ogni caso, per il momento non possiamo aspettarci grossi rilasci di materiali o informazioni precise sul lancio, questo è stato ben specificato da Jarrard nell'aggiornamento in questione: "Per il momento non ci saranno grosse distribuzioni di screenshot o annunci di date di uscita, ma il nostro obiettivo è offrire alla community un maggiore contesto e conoscenza sul nostro team e sulla visione del gioco che stiamo portando avanti, in attesa della partenza della grande macchina del marketing prevista più avanti per quest'anno".

Nel frattempo, sono emerse altre informazioni sui test flight di prova che avranno luogo nel corso del 2021, mentre alcuni insider hanno parlato di vari dettagli sul gioco come niente Battle Royale ma Big Team Battle 2.0, veicoli e altro.