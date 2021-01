Halo Infinite: lo sviluppo procede bene, beta insider e test flight in arrivo

Halo Infinite è protagonista di un nuovo approfondimento da parte di Windows Central, che ha avuto modo di entrare in contatto ravvicinato con il gioco di 343 Industries riportando aggiornamento sullo sviluppo e sul beta test in arrivo attraverso una procedura ad apertura progressiva conosciuta come test flight per gli Halo Insider.

In sostanza, 343 Industries ha intenzione di continuare ad utilizzare la piattaforma Halo Insider che è stata regolarmente utilizzata per testare le novità soprattutto sulla Halo: The Master Chief Collection concentrandosi però maggiormente su Halo Infinite, attraverso una serie di test flight che si svolgeranno nel corso del 2021.

Tutto questo in vista del lancio che dovrebbe avvenire, sperando non vi siano ulteriori posticipi, nell'autunno del 2021. Secondo quanto riferito dal sito in questione, i test flight di prova sul multiplayer di Halo Infinite potrebbero partire già da questa primavera, con probabile intensificazione in estate.

Per prendere parte al beta test, è necessario iscriversi al programma Halo Insider su Halo Waypoint, il sito che fa da blog e crocevia essenziale per gli aggiornamento sul mondo di Halo, scegliendo di partecipare al programma e riempiendo il form impostato con tutti i dati richiesti.

Se si partecipa al programma da Xbox, sarà necessario prendere parte anche al programma Xbox Insider, che fornisce la possibilità di provare in anteprima le novità riguardanti gli aggiornamenti di sistema alla console, attraverso l'app Xbox Insider Hub.

Non è chiaro se, al di là del fatto di poter provare il gioco in anteprima, siano previste delle ricompense per il fatto di prendere parte al programma Insider di Halo, ma è probabile che qualche elemento cosmetico a tema per il multiplayer sia previsto.

Al di là di questo, non sappiamo al momento se sia prevista anche una beta pubblica vera e propria per Halo Infinite: considerando l'estensione del programma insider, è possibile che questa non sia necessaria. Ricordiamo peraltro che il multiplayer di Halo Infinite sarà gratuito una volta lanciato.