Xbox LIVE Gold, l'aumento di prezzo sta facendo arrabbiare tutti

L'aumento di prezzo dell'abbonamento a Xbox LIVE Gold sta facendo arrabbiare tutti, a quanto pare: si sono espressi in maniera molto critica sia alcuni giornalisti di settore, come Jeff Grubb, sia gli stessi utenti nei sondaggi.

Il prezzo di Xbox LIVE Gold è praticamente raddoppiato per l'annuale, e considerando che alcuni blockbuster come Fortnite richiedono una sottoscrizione al servizio per funzionare, ciò si traduce in una significativa spesa extra.

"Una PS5 Digital Edition con Fortnite costa in un anno 400 dollari, una Xbox Series S con Fortnite costa in un anno 420 dollari", ha scritto Jeff Grubb, fra le voci più critiche rispetto all'aumento di prezzo, a suo dire effettuato unicamente per spingere Xbox Game Pass Ultimate.

Come detto, inoltre, alcuni sondaggi rivelano un numero crescente di utenti che a fronte di un aumento sono pronti a passare a PlayStation. Qui sotto potete vedere quello di GameSpot, che conta già quasi settemila risposte.

Insomma, sembra che l'ultima mossa di Microsoft abbia creato un discreto vespaio, sui social e non. Dopo svariate mosse nella direzione giusta e un Game Pass straordinariamente conveniente, la casa di Redmond ha compiuto un passo falso?