Call of Duty, un evaso è stato arrestato mentre comprava il gioco durante il lockdown: si annoiava

Clint Butler è un criminale che lo scorso novembre è evaso dalla prigione HMP Spring Hill, nel Buckinghamshiree, dove stava scontando 17 anni per rapina a mano armata e altri crimini di questo genere. La sua fuga stava andando a gonfie vele, fino a quando lui e un suo amico non hanno attirato le attenzioni della polizia mentre andavano a comprare una copia di Call Of Duty: Black Ops: Cold War durante il lockdown. Si stavano annoiando troppo per restare a casa a fare nulla.

Peccato che lo scorso 13 gennaio il Regno Unito fosse in lockdown e, uscendo di casa, la coppia abbia attirato l'attenzione di alcuni poliziotti della West Midlands Police. I poliziotti, infatti, non sospettavano nulla del passato di Butler, fino a quando i due criminali hanno cambiato direzione una volta individuati i poliziotti. L'ennesima decisione folle, che non poteva che insospettire gli agenti.

Una volta fermati, gli agenti hanno chiesto a Clint Butler cosa facesse il giro e lui, dopo aver dato delle false generalità, ha replicato in maniera diretta che era "venuto a comprare il nuovo Call of Duty perchè non ne posso più di stare fermo durante il lockdown".

Quando i poliziotti hanno provato a fare qualche domanda in più, Butler gli ha aggrediti. Solo dopo l'arresto gli agenti hanno scoperto il vero nome dell'uomo e quello che aveva combinato in passato. In questo modo Call of Duty è costato a Clint Butler ulteriori 6 mesi per la lite coi poliziotti, che si sono andati a sommare ai 13 mesi per l'evasione.

La polizia si sta ancora chiedendo come uno possa prendere una "decisione così idiota" e rischiare la prigione per un videogioco. Evidentemente non sapevano che Verdansk rischia di essere distrutte da delle bombe atomiche.