Total War: Warhammer 3: il nuovo trailer mostra la brutalità di Khorne

Creative Assembly ha pubblicato un nuovo video di Total War: Warhammer 3 dedicato a una delle fazioni più brutali: quella di Khorne. Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, il nuovo Total War è il terzo capitolo di una mini serie di immenso successo che ha prodotto due degli strategici più amati degli ultimi anni, in attesa proprio del terzo capitolo.

In Total War: Warhammer 3 il giocatore potrà interpretare una tra sei fazioni. Da una parte abbiamo gli umani del regno di Kislev e dell'Impero di Grand Cathay, dall'altra ci sono i Demoni del Caos, ossia le forze di Nurgle, quelle di Tzeentch, i sadici Slaanesh e, appunto, i sanguinari guerrieri di Khorne.

Come potete vedere dal filmato, Khorne è una fazione di guerrafondai sanguinari e psicotici, che non vedono l'ora di spargere il sangue degli avversari. Se si viene corrotti dall'influenza demoniaca di Khorne, si finisce assimilati nelle loro fila. Facile immaginare che guidare i Khorne nel gioco significherà affidarsi alla violenza pura.

Per il resto vi ricordiamo che Total War: Warhammer 3 è previsto nel corso del 2021 su PC. Non ha ancora una data d'uscita ufficiale, ma crediamo che non manchi molto per l'annuncio.