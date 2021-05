Final Fantasy 7 Remake: il cosplay di Tifa firmato Grusha è un ottimo tentativo

Fra circa un mese avremo la possibilità di mettere le mani su Final Fantasy 7 Remake Intergrade, una versione next-gen (precisamente per PlayStation 5) che non solo sfrutterà la console Sony per potenziare il lato grafico, ma proporrà anche un DLC dedicato a Yuffie, che espanderà la trama del gioco. Il successo dell'opera di Square Enix è innegabile e la gran quantità di cosplay dedicati ai personaggi del gioco dimostra quanto il videogame sia stato apprezzato. Ora, possiamo vedere un primo tentativo di cosplay di Tifa realizzato da Grusha.

Come potete vedere, si tratta di uno scatto molto semplice, in pratica un selfie. Grusha afferma infatti di aver sempre voluto realizzare un cosplay di Tifa, ma di essere sempre stata dubbiosa sull'effetto che i capelli neri avrebbero avuto su di sé. Questo primo tentativo è però di qualità, a nostro parere, e siamo curiosi di vedere uno scatto più professionale dedicato alla protagonista di Final Fantasy 7 Remake.

Grusha non è infatti nuova al mondo del cosplay e ha proposto molteplici lavori di alto livello. Un esempio è quanto realizzato con Zelda da Breath of the Wild, che potete ammirare qui.

Se invece siete fan di Tifa, allora non dovete perdervi il cosplay di Tifa Cowgirl di mochiiimarie: è pronto al rodeo. Anche il cosplay di Tifa di komori mostra le proprie doti. Come non citare poi il cosplay di Tifa firmato win_winry è semplice e completo.

Cosa ne pensate del cosplay di Tifa realizzato da Grusha? Credete che quanto realizzato dalla cosplayer renda giustizia alla protagonista di Final Fantasy 7 Remake? Oppure credete che vi siano versioni di qualità superiore?