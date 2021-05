Amazon Gaming Week, in sconto anche la versione PC di Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 è un titolo dai pregi evidenti ma anche dai difetti evidenti, che per le modalità di lancio ha generato uno scossone di quelli che non si vedevano da tempo. La pessima versione per le console della generazione passata ha creato problemi enormi, tanto ai giocatori quanto agli sviluppatori.

Ma la versione PC ha comunque macinato vendite massicce, capace di esaltare una resa grafica spettacolare che rientra senza dubbio tra i pregi più importanti di Cyberpunk 2077, in sconto a 34,99 euro, assieme alla capacità di coniugare dinamiche open world e ritmo in un modo alieno agli altri titoli di questo genere. Abbastanza da meritare un giro di giostra, soprattutto con una GeForce RTX, in attesa che gli sviluppatori implementino nel gioco anche il resto delle funzionalità promesse.