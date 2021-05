PlayStation VR 2: 4K, vibrazioni nel caschetto e eye tracking secondo un report

Uploadvr ha rilasciato un nuovo report esclusivo che ci permette di scoprire alcuni nuovi presunti dettagli riguardo a PlayStation VR 2 (nome non ufficiale), il nuovo headset per la realtà virtuale di Sony PlayStation. Secondo quanto indicato, possiamo aspettarci una risoluzione 4K, vibrazioni nel caschetto e anche eye tracking.

Precisamente, la testata afferma di aver ricevuto le informazioni da molteplici fonti: ovvero partner di Sony non meglio specificati. Tra i dettagli viene indicato che PlayStation VR 2 raggiungerà il 4K, o per meglio dire una risoluzione di 4000x2040 (2000x2040 per occhio), un sistema per regolare la separazione delle lenti e anche una funzione di eye tracking usata per il foveated rendering, ovvero una tecnica che permette di ridurre il carico di lavoro (riducendo la qualità dell'immagine) nelle aree periferiche della visione. Infine, si parla anche di una serie di motori nel caschetto che riprodurrebbero un feedback aptico programmabile dagli sviluppatori, in maniera simile a quanto fa il DualSense di PS5.

PlayStation VR 2: i controller ufficiali

Ad oggi, Sony ha annunciato che PlayStation VR 2 è in sviluppo, ma non ha indicato un nome ufficiale e non ha nemmeno mostrato il caschetto. Sono stati però mostrati i nuovi controller, che potete vedere nell'immagine sopra. Il visore ovviamente andrà utilizzato con PS5.

Per ora, ovviamente, quanto riportato è solo un leak, non informazioni ufficiali. È impossibile confermare e smentire le informazioni segnalate. Speriamo che Sony sveli novità riguardo a PlayStation VR 2 quanto prima. Nel frattempo, sappiamo che è stato confermato il primo gioco per l'headset next-gen di Sony.