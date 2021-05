Uncharted 4 è stato il primo gioco Naughty Dog con cattura del movimento facciale

Uncharted 4 è stato uno dei grandi giochi della generazione PlayStation 4 ed è stato, per Naughty Dog, un grande passo in avanti. Il team ha infatti dovuto ottimizzare il proprio motore di sviluppo interno per la nuova (all'epoca) console di Sony, con l'obbiettivo di creare il gioco graficamente più bello di sempre (e si sono poi superati a livello tecnico con The Last of Us Part II). Uno dei grandi passi in avanti, in questo senso, è legato alla cattura dei movimenti facciali, usata per la prima volta proprio per Uncharted 4.

Naughty Dog spiega infatti di aver usato la cattura dei movimenti facciali per il suo mocap per la prima volta proprio con Uncharted 4. Marianne Hayden, Story Animator presso Naughty Dog e Cinematics Animator per Uncharted 4, ha spiegato che: "Si è trattato di un grande cambiamento per il nostro team perché eravamo soliti lavorare manualmente a tutto. Da quel momento, abbiamo avuto accesso ai dati di tutto il corpo che ci hanno costretto a imparare a usare un nuovo rig e un nuovo sistema, abbiamo anche dovuto capire come farlo sembrare bello."

Uncharted 4: uno dei migliori volti del 2016

In sostanza, si è trattato di un passo in avanti notevole che ha richiesto grande impegno a tutto il team. I risultati, all'interno di Uncharted 4, si sono visti e anche con The Last of Us Parte II il team di sviluppo è stato in grado di andare ancora oltre.

