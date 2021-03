PS VR 2, PS5: confermato il primo gioco per l'headset next-gen di Sony

Il CEO del team di sviluppo canadese Vankrupt Games ha annunciato che lo sparatutto Pavlov arriverà su PS VR 2 (nome non ufficiale), l'headset per realtà aumentata di PS5. In pratica, Pavlov è il primo gioco confermato per il nuovo caschetto di Sony PlayStation, del quale ancora conosciamo molto poco.

L'annuncio è avvenuto tramite Twitter. Il CEO ha affermato che Pavlov sarà disponibile anche su piattaforma PlayStation. Un utente ha risposto chiedendo se lo sparatutto fosse in arrivo su PS VR (PS4), ma lo sviluppatore ha replicato affermando che sarà disponibile su PS VR 2 (PS5) poiché il primo headset non ha la capacità di eseguire Pavlov alla qualità grafica richiesta. In calce potete vedere un trailer di Pavlov.

Per il momento, non abbiamo idea di quale sia il vero nome di PS VR 2 e non abbiamo ancora avuto modo di vedere l'headset in sé e per sè. Sony ha però mostrato i nuovi controller che abbandonano il vecchio design per avvicinarsi a uno stile simile a quello di Oculus, potete vedere un'immagine ufficiale qui sotto.

Il controller di PS VR 2

Sappiamo che questi nuovi controller per PS VR 2 includeranno una serie di funzioni simili al DualSense, come grilletti adattivi e feedback aptico. Sarà anche in grado di rilevare il movimento delle dita (pollice, indice e medio) senza alcuna pressione. L'headset sarà lanciato di certo dopo il 2021, offrirà risoluzione migliorata e altre funzionalità. Potete trovare la notizia originale a questo indirizzo.