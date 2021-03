Marvel's Avengers: i costumi ispirati all'MCU saranno a pagamento

L'account Twitter ufficiale di Marvel's Avengers, il gioco di Square Enix e Crystal Dynamics, ha annunciato che i costumi ispirati all'MCU (Marvel Cinematic Universe) saranno resi disponibili nel gioco solo a pagamento, precisamente tramite microtransazioni della valuta premium del gioco.

A inizio mese, lo sviluppatore di Marvel's Avengers ha annunciato un nuovo evento (Red Room Takeover) programmato per questa primavera. L'evento dovrebbe ricompensare i giocatori con vari premi, tra i quali sembrava fossero compresi anche i costumi ispirati all'MCU. Ora, però, l'account ufficiale del gioco ha precisato che i costumi del Marvel Cinematic Universe saranno disponibili esclusivamente tramite il negozio interno e saranno acquistabili con i crediti.

Questa notizia non ha incontrato il favore dei giocatori di Marvel's Avengers. Alcuni fan avevano pensato che tali costumi, chiaramente molto attesi, sarebbero stati parte dei contenuti gratuiti del gioco. In effetti, come potete vedere nel tweet in calce, la frase originale dà proprio questa impressione.

Bisogna comunque sottolineare che Crystal Dynamics e Square Enix offrono ogni nuovo contenuto ludico in modo gratuito, quindi è comprensibile che elementi cosmetici di questo tipo siano a pagamento. Il problema in questo caso è l'errata comunicazione iniziale: sarebbe meglio essere più precisi sin dall'inizio, è chiaro.

Ricordiamo infine che Black Panther è stato annunciato con un trailer. Infine, sempre per quanto riguarda Marvel's Avengers, ecco l'analisi di Digital Foundry: meglio su PS5 o Xbox Series X|S?