Call of Duty tornerà al motore grafico di Modern Warfare e Warzone per un report

Secondo un nuovo report, il prossimo capitolo di Call of Duty in arrivo verso la fine del 2021 userà nuovamente il motore grafico utilizzato con Call of Duty Modern Warfare e Call of Duty Warzone, il battle royale.

Le informazioni arrivano da VGC. La testata, prima di tutto, conferma il leak rilasciato da un'altra testata a inizio settimana, secondo la quale Call of Duty 2021 ci riporterà nella seconda Guerra Mondiale. Poi, conferma che verrà usato il motore grafico IW8, ovvero lo stesso di Call of Duty Monder Warfare e Call of Duty Warzone.

Ricordiamo che il capitolo del 2020, Call of Duty Black Ops Cold War, non utilizza tale engine. Gli sviluppatori - Treyarch - hanno utilizzato una versione potenziata del motore grafico di COD Black Ops 4. Sembra invece che Sledghammer abbia usato il motore di Infinity Ward per il capitolo di COD del 2021. Si tratta di un engine di qualità che dovrebbe garantire un gioco solido e visivamente soddisfacente.

Ovviamente tutti questi sono solo rumor, non informazioni ufficiali, pur provenendo da una testata nota. Altri rumor hanno affermato che Call of Duty 2021 si chiamerà "Vanguard" e che l'ambientazione sarà sì la seconda Guerra Mondiale, ma una versione alternativa nella quale la guerra non è finita nel '45 ed è continuata fino agli anni '50. Eurogamer.net ha però smentito tali rumor, affermando che il gioco seguirà una versione tradizionale del secondo conflitto mondiale.

Dovremo attendere che Activision sveli il gioco: ricordiamo che Black Ops Cold War è stato mostrato solo nell'agosto 2020 con uscita a novembre 2020. Potremmo quindi dover attendere molti mesi prima dell'arrivo di novità.

