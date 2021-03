Assassin's Creed: libro in stile "Dov'è Wally?" in arrivo

Ubisoft lavora continuamente per ampliare l'influenza e il successo di Assassin's Creed, la sua saga di punta, andando ben oltre il mondo dei videogame. Ora, ha svelato che è in arrivo un libro dedicato alla serie, ma non si tratta del classico romanzo o di una raccolta di artwork. A partire da settembre 2021 sarà possibile acquistare una versione in stile Assassin's Creed di "Dov'è Wally?".

Come potete vedere in calce, AccessTheAnimus ha segnalato che è possibile prenotare la versione con copertina rigida di "Where's the Assassin?" (in traduzione, "Dov'è l'Assassino?"). L'idea è semplice: dovremo trovare all'interno di ogni immagine l'Assassino. La parte interessante è che potremo vedere molteplici periodi storici e luoghi da tutti i continenti. Ci saranno forse anche ambientazioni mai ritratte nei videogiochi? Sappiamo solo che ci saranno in totale "13 iconici assassini" e potremo vivere "oltre 2.000 anni di storia".

Purtroppo per il momento non ci sono immagini ufficiali delle pagine del libro. Possiamo solo vedere la copertina che è basata su un'ambientazione norrena, chiaramente in riferimento ad Assassin's Creed Valhalla, il più recente capitolo della saga. Per il momento il prezzo è di 10 sterline, scontate a 7.19 per la prenotazione: la spedizione è pari a 2 sterline all'interno del Regno Unito, non è però chiaro quanto possa costare per le spedizioni verso l'estero. Sarà disponibile precisamente dal 7 settembre 2021.

Diteci, cosa ne pensate di questo libro "Dov'è l'Assassino?". Infine, vi segnaliamo che il narrative director Darby McDevitt ha lasciato Ubisoft, lavorava su Assassin's Creed.