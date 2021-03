Assassin's Creed: il narrative director Darby McDevitt lascia Ubisoft

Tempo di addii anche in Ubisoft, con il narrative director Darby McDevitt, che ha lavorato in precedenza a diversi capitoli della serie Assassin's Creed, che ha deciso di lasciare la compagnia e seguire "nuove avventure".

Non sappiamo ancora dove proseguirà il proprio cammino, ma McDevitt è stato un personaggio alquanto presente in Ubisoft e soprattutto per quanto riguarda la serie Assassin's Creed, avendo preso parte alla stesura delle storie e degli elementi legati alla narrazione di diversi capitoli come Assassin's Creed Revelations, Assassin's Creed 4: Black Flag come lead writer, Assassin's Creed Unity come co-writer e infine nel nuovo Assassin's Creed Valhalla come narrative director.

La sua firma ricorre insomma in alcuni dei capitoli più apprezzati in assoluto nella lunga serie fanta-storica di Ubisoft, dunque rappresenta un elemento di una notevole importanza all'interno di Ubisoft e nel franchise in questione, con il quale ha maturato un'esperienza davvero di spessore.

"Un ringraziamento speciale a tutti i fan e i content creator che hanno supportato e arricchito il nostro lavoro in questi anni", ha scritto McDevitt salutando Ubisoft, "Grazie per la vostra attenzione! Avete la mia più profonda ammirazione e rispetto. È stato un onore conoscervi".

Anche in questo caso, come successo nelle ore scorse per Jonathan Warner, director di Anthem, il messaggio di addio è affidato a Twitter e non contiene particolari informazioni sul futuro dello sviluppatore: "Oggi è il mio ultimo giorno in Ubisoft Montreal! Dopo una decade di lavoro accanto persone brillanti, creando storie e personaggi di serie incredibili e interagendo con i nostri meravigliosi fan, ho deciso di andare avanti con una nuova avventura", si legge nella prima parte del messaggio di McDevitt, di cui attendiamo a questo punto ulteriori informazioni sul futuro.