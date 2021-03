Videogiochi in Italia: va tutto bene?

Prima di commentare i dati che ci hanno convinto di meno, vorremmo anzitutto evidenziare quelli che abbiamo accolto con gioia, in primis il record registrato dagli acquisti digital . Questi segnano un +32,7% rispetto all'anno precedente sommando acquisti digitali tra PC e console, per un totale di 799 milioni di introiti. È vero che la motivazione è presto detta: l'anno scorso era un po' difficile uscire di casa per acquistare fisicamente un videogioco e, diciamolo, lo è ancora adesso. È probabile però che molte delle persone che hanno scoperto il digitale per via della pandemia e delle limitazioni legate ad essa, possano non tornare indietro. Ovviamente anche il numero segnato proprio dalle persone che giocano , ovvero 16,7 milioni di italiani (circa il 38% della nostra popolazione) è molto interessante, specialmente osservando la suddivisione in base alla fascia d'età, dimostrando che il videogioco non è per forza una passione che investe solo i più giovani.

... E DATI SCORAGGIANTI

Passiamo ora a quei dati che hanno gettato un velo di sconforto nel cuore di chi scrive. La prima cosa che salta all'occhio è la classifica dei giochi più venduti, dove il terzo e il primo posto spetta a FIFA, rispettivamente FIFA 20 e FIFA 21. Il dato sconcertante è però quel GTA V al secondo posto. Qui le motivazioni che portano ad un'elezione del titolo di Rockstar tra i più acquistati possono essere tante non per forza una esclude l'altra. Sicuramente parliamo di un gioco con una forte base installata e che ha saputo fidelizzare molto bene il suo pubblico specialmente attraverso la campagna multiplayer online... però, se pure un bel gioco, parliamo di un titolo uscito otto anni fa: davvero il mercato non ha niente di meglio da offrire se non gioco di otto anni fa?

I fattori che influenzano il dato possono essere, ad esempio, quanto è streammato e portato dai content creator online, quanto è diffuso, quante persone ci giocano, quanto conta il passaparola (e arriveremo a questo dato tra qualche riga) ma anche quanto costa. Parliamo infatti di un gioco uscito da molto tempo e anche acquistandolo a prezzo pieno è molto difficile superare i 35€. Andando a vedere la classifica complessiva nelle sue 20 posizioni e osservandola attraverso il filtro della finestra di lancio, meno della metà dei giochi sono usciti nel 2020 e questo potrebbe significare prendendo un po' il dato con le pinze, che non tutti i giocatori sono disposti a pagare il prezzo pieno per l'uscita del gioco, preferendo un gioco più vecchio e meno costoso che lanciarsi in qualcosa di nuovo. Animal Crossing: New Horizons e The Last of Us Part II che sono stati due fenomeni mondiali e si trovano rispettivamente al quarto e al quinto posto: sarebbe stato difficile in un paese come il nostro abbattere il muro difensivo di FIFA ma almeno avrebbero potuto ambire a quel secondo posto occupato da GTA V.

Altro dato su cui sentiamo il bisogno di soffermarci è quello delle giocatrici, perché se è pur vero che su 16,7 milioni di giocatori, il 56% sono Uomini e il 44% donne (discretamente distribuiti per fasce d'età), andando poi a osservare la distinzione tra uomini e donne per dispositivi utilizzati, su 6,7 milioni di utenti console 4,2 sono uomini 2,51 donne, su 7,2 milioni di utenti PC 4,5 uomini e 2,7 sono donne... e su 10,7 milioni di smart device 5,4 sono uomini e 5,3 sono donne. Ci scusiamo anticipatamente per l'abbondante dose di malizia che permea questa affermazione, ma abbiamo il vago sospetto che la maggior parte dei 10 milioni e mezzo di giocatori mobile non siano propensi a provare esperienze come Gorogoa, Monument Valley, Sky o tutti i giochi della collana GO di Square Enix (tutti titoli che dimostrano le incredibili potenzialità del mobile come piattaforma), ma sono più propensi a giocare o grandi fenomeni commerciali free-to-play o dirigere più semplicemente lo sguardo verso tutto quei giochi, definiamoli, da "catalogo Zynga".

Ovviamente non ci sarebbe nulla male, chi sta scrivendo questo pezzo ha giocato per anni a Zombie Tsunami divertendosi tantissimo, però si ritorna alla domanda già fatta su GTA V: davvero il mercato propone un'offerta così basilare e così poco interessante da doversi ritrovare a giocare per forza a guilty pleasure mobile? Anche in un'ottica di videogiochi poco impegnativi e divertenti gli store PC e console ne sono pieni. E no, non è vero che l'offerta videoludica contemporanea non è adeguata ai gusti femminili, molto più probabilmente tutte le giocatrici più casual non conoscono nemmeno le potenzialità del videogioco come strumento di intrattenimento. E qui arriviamo al dato che personalmente abbiamo trovato più demoralizzante, che ferisce dentro. Quando di parla di fonti d'informazione, il 38% dei giocatori si rivolge a familiari e amici mentre solo il 13% legge i siti specializzati: è come se il dato dicesse a chi sta scrivendo è meno attendibile di vostro cugino. Con tutto il rispetto per vostro cugino, ci mancherebbe.