Undawn annunciato da Tencent, è un nuovo shooter RPG open world e survival

Undawn è il nuovo gioco in sviluppo presso Tencent Games, la divisione dedita allo sviluppo videoludico del colosso cinese che si sta espandendo in tutto il mondo e per questo potrebbe essere una produzione di grosso calibro, uno shooter con elementi RPG e survival cooperativo.

Con l'annuncio arriva anche un primo trailer di presentazione, che potete vedere qui sopra, ma che si limita a introdurre un po' l'ambientazione e l'atmosfera del gioco, visto che non mostra assolutamente nulla del gameplay. Il tono generale non è dei più originali, sembra essere il solito survival con elementi PvP e PvE con scontri e raccolta risorse in un'ampia mappa aperta, ma visto che giochi di questo tipo sono ancora piuttosto richiesti questo potrebbe essere un titolo da tenere d'occhio.

"Con Undawn vogliamo creare un nuovo tipo di gioco action che combini la libertà dell'esplorazione open world con elementi RPG in grado di ridefinire il genere, a prescindere dalla piattaforma", ha riferito Rick Li, executive producer, "Il fatto che siamo riusciti a creare la stessa esperienza per PC e piattaforme mobile significa che possiamo coinvolgere una grande quantità di persone all'interno di questo survival post-apocalittico, con il potenziale di un nuovo grande open world per tutti".

Undawn è sviluppato su Unreal Engine 4 ed è dunque previsto per PC, Android e iOS, con ulteriori informazioni in arrivo sulla data di uscita e sui dettagli del gioco, per il momento c'è il trailer di presentazione visibili qui sopra.