Anthem: il director lascia BioWare, dopo aver lavorato anche a Mass Effect

Su Anthem continua la scia di notizie negative, questa volta con l'abbandono del director Jonathan Warner, che lascia BioWare dopo 10 anni di attività all'interno della compagnia e aver lavorato su alcuni dei titoli più famosi, come Mass Effect e altri.

Warner ha annunciato la sua uscita da BioWare in un messaggio pubblicato su Twitter, nel quale ha riferito che ieri, 26 marzo, è stato il suo ultimo giorno all'interno del team, dopo 10 anni di sviluppo all'interno della compagnia. Si è trattato di un semplice messaggio di saluto e ringraziamento per i colleghi, senza approfondire più di tanto la questione.

È probabile che le ultime decisioni prese da Electronic Arts sul destino del gioco, come la cancellazione del progetto Anthem Next, abbiano influito sulla decisione di Warner, che si ritrova così a lasciare BioWare dopo aver lavorato in precedenza su Mass Effect 3, Star Wars: The Old Republic, Dragon Age e appunto Anthem.

Proseguono presso BioWare i lavori sul nuovo Dragon Age e Mass Effect, ma evidentemente per Warner non era più il caso di andare avanti all'interno del team, o forse ha trovato ulteriori stimoli altrove, in attesa di sapere dove proseguirà la propria carriera.