ID@Xbox, gli sviluppatori indie hanno incassato finora oltre 2 miliardi di dollari

Gli sviluppatori indie che hanno aderito al programma ID@Xbox hanno incassato in sette anni oltre 2 miliardi di dollari: lo ha rivelato il capo della divisione, Chris Charla, durante l'Indie Showcase di ieri sera.

Intervenuto nel corso dell'evento, che ha visto la presenza di tantissimi giochi, video e annunci, Charla ha voluto sottolineare il successo del programma pensato da Microsoft per coinvolgere le realtà indipendenti.

"Non vorrei sembrare uno spaccone, ma gli sviluppatori indie su ID@Xbox hanno incassato oltre 2 miliardi di dollari negli ultimi sette anni", ha detto il direttore della divisione. Alle sue parole ha fatto seguito un post ufficiale in cui si è parlato di più di duemila giochi lanciati dal debutto di ID@Xbox.

È interessante anche notare che sono sempre più numerosi i titoli che esordiscono fin dal day one su Xbox Game Pass, sulla base di accordi commerciali evidentemente convenienti tanto per gli autori quanto per Microsoft.

Ne aveva parlato tempo fa lo stesso Phil Spencer, rivelando quanti soldi del Game Pass vanno agli sviluppatori e confermando la piena sostenibilità del servizio in abbonamento.