Xbox Game Pass: i 20 giochi in arrivo sin dal D1 svelati all'ID@Xbox

Durante l'ID@Xbox abbiamo avuto modo di vedere molteplici trailer interessanti per tutti i giochi indie in arrivo su console Xbox. I fan, però, vogliono soprattutto sapere quali giochi saranno inclusi all'interno di Xbox Game Pass: Microsoft ha per fortuna svelato una lunga lista di 20 giochi in arrivo nei mesi. Tutti i 20 giochi indie indicati saranno disponibili sin dal D1 su Xbox Game Pass:

Recompile - in arrivo su PC, console e mobile/cloud

The Wild at Heart - in arrivo su PC, console e mobile/cloud

Astria Ascending - in arrivo su PC, console e mobile/cloud

Omno - in arrivo su PC, console e mobile/cloud

She Dreams Elsewhere - in arrivo su PC, console e mobile/cloud

Nobody Saves the World - in arrivo su PC, console e mobile/cloud

Moonglow Bay - in arrivo su PC, console e mobile/cloud

Dead Static Drive - in arrivo su PC, console e mobile/cloud

Little Witch in the Woods - in arrivo su PC, console e mobile/cloud

The Ascent - in arrivo su PC, console e mobile/cloud

Art of Rally - in arrivo su PC, console e mobile/cloud

Craftopia - in arrivo su PC, console e mobile/cloud

Undungeon - in arrivo su PC, console e mobile/cloud

Sable - in arrivo su PC, console e mobile/cloud

Way of the Woods - in arrivo su PC, console e mobile/cloud

Library of Ruina - in arrivo su PC, console e mobile/cloud

S.T.A.L.K.E.R. 2 - in arrivo su console e mobile/cloud

Backbone - - in arrivo su PC, console e mobile/cloud

Edge of Ethernity - in arrivo su PC, console e mobile/cloud

Hello Neighbor 2 - in arrivo su PC, console e mobile/cloud

Boyfrend Dungeon - in arrivo su PC, console e mobile/cloud

Narita Boy - in arrivo su PC, console e mobile/cloud

Cosa ne pensate di questi 20 giochi in arrivo su Xbox Game Pass sin dal D1?