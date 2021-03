Last Stop: trailer di gameplay del gioco di Annapurna Interactive

All'ID@Xbox è stato mostrato Last Stop, un nuovo gioco di Annapurna Interactive in arrivo nel 2021 su PC, Xbox One e PS4. Abbiamo avuto modo di vedere in lungo video di gameplay, che trovate a inizio notizia.

Last Stop è un'avventura per giocatore singolo ambientata nella Londra dei giorni nostri. Scritta e sviluppata da Variable State, creatori del premiato Virginia, Last Stop racconta tre storie interconnesse con tre protagonisti giocabili.

Donna è una liceale sbandata che si sente prigioniera dell'opprimente vita familiare e della sorella maggiore iper-protettiva. Lontano da casa, Donna ricerca le tipiche emozioni forti dell'adolescenza in compagnia degli amici Becky e Vivek, ma si caccia in un guaio al di fuori della sua portata quando i tre si ritrovano loro malgrado nei panni di sequestratori nel corso di un gioco da detective in erba sfuggito di mano.

John è un padre single di mezza età stressato dal lavoro. Schiacciato dai debiti e dalla pressione derivante dall'essere un genitore single, John guarda con invidia alla vita facile e priva di legami di Jack, lo scapolo di venti-e-qualcosa anni della porta accanto. Quando i due attaccano incautamente briga con uno sconosciuto assetato di vendetta, un artefatto maledetto minaccia di cambiare le loro vite per sempre.

Meena è un'ambiziosa professionista senza scrupoli che si sforza di rintracciare nella sua famiglia quello stesso appagamento datole dal brivido del suo lavoro. Mentre Meena si contende una promozione cruciale con la nuova arrivata, qualcosa di molto antico ribolle nello scantinato dell'ufficio per cui lavora.

Dovremo riuscire a risolvere il mistero di Last Stop. Vi segnaliamo che è stato presentato anche 12 Minutes, altro gioco di Annapurna Interactive.