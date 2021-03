12 Minutes, uscita imminente su PC e Xbox: nuovi dettagli su durata e gameplay

L'uscita di 12 Minutes è ormai imminente: l'autore del gioco, Luis Antonio, ha dichiarato durante l'Indie Showcase di Xbox che il gioco si trova nelle ultime fasi dello sviluppo, rivelando alcuni dettagli su gameplay e durata.

Mostrato con video e immagini all'E3 2019, 12 Minutes ci coinvolgerà in un'originale avventura basata su di un loop temporale appunto di dodici minuti: il tempo che avremo a disposizione per impedire che nostra moglie venga arrestata o peggio.

I controlli del gioco saranno simili a quelli di un'avventura punta e clicca, sebbene nell'ambito di un'interpretazione moderna, mentre per quanto riguarda la durata ci sono contenuti per qualcosa come 15-18 ore.

Il cast di 12 Minutes potrà contare sulle voci di attori come Daisy Ridley, James McAvoy e Willem Dafoe, il che aggiungerà senz'altro spessore al comparto narrativo del titolo.