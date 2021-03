Second Extinction su Xbox Game Pass in accesso anticipato, ecco la data

Second Extinction approderà su Xbox Game Pass con la versione in accesso anticipato: la data è fissata al 28 aprile, come rivelato all'Indie Showcase di Xbox.

Dopo l'accesso anticipato su PC, Second Extinction potrà dunque essere provato anche dai possessori della console Microsoft abbonati al Game Pass, il tutto senza costi aggiuntivi.

Come certamente saprete, si tratta di uno sparatutto a base cooperativa ambientato in un mondo abitato dai dinosauri: ce ne sono tantissimi e proveranno a ucciderci, dunque dovremo difenderci usando un ampio arsenale di armi.

Il lavoro di squadra è fondamentale. Nei panni di un sopravvissuto, dovrai affrontare un gran numero di nemici facendo uso di una combinazione unica di armi, tecniche e abilità. Combatti in un inferno di proiettili, esplosioni, zanne, artigli e sangue! La riconquista della Terra è nelle tue mani!

I dinosauri mutanti hanno spazzato via l'umanità, e i pochi sopravvissuti sono fuggiti nello spazio. La tua squadra, composta di soli tre soldati, verrà inviata sulla Terra per portare a termine brevi ma intense missioni di guerriglia e fare a pezzi le forze d'invasione. È tempo di riprenderci il nostro pianeta!