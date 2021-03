We Are the Caretakers annunciato per PC e Xbox, trailer e dettagli

We Are the Caretakers è stato annunciato per PC e Xbox durante l'Indie Showcase di stasera, con un trailer che ci introduce all'ambientazione e al gameplay.

Ci troviamo di fronte a un RPG dotato di un sistema di costruzione della squadra ispirato a titoli come Darkest Dungeon, Ogre Battle e XCOM, in cui avremo il compito di difendere il pianeta e la sua fauna da invasori ostili.

Sullo sfondo di un universo afrofuturistico, come viene definito dagli autori del gioco, We Are the Caretakers ci vedrà impegnati a creare un gruppo che sarà responsabile del destino del mondo e che dovrà prendere decisioni difficili.

Potremo formare fino a nove square di personaggi dotati di caratteristiche e abilità differenti, farli crescere attraverso gli upgrade e oltre venti classi, nonché costruire e potenziare una base in cui reclutare nuove truppe e sviluppare le nostre tecnologie.