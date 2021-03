Call of Duty: Black Ops Cold War e Warzone, tutti i dettagli della Stagione 2 Furiosa

Activision ha comunicato tutti i dettagli della Stagione 2 Furiosa di Call of Duty Black Ops Cold War e di CoD: Warzone. La Stagione 2 Furiosa arriverà questa settimana su entrambi i giochi e include nuove mappe, modalità e funzioni per Black Ops Cold War, oltre a due nuovi Operatori, il nuovo fucile di precisione ZRG 20mm, e nuovi bundle disponibili anche per Warzone.

Le novità della Stagione 2 Furiosa di Black Ops Cold War e Warzone.

Questi contenuti saranno disponibili in seguito all'aggiornamento di Black Ops Cold War il 30 marzo alle 06:00, e di Warzone alle 08:00 del 30 marzo. Si tratta di una patch da 57,8 GB, ma che va a ridurre lo spazio richiesto dal gioco.

Durante la Stagione 2 Furiosa arriveranno anche nuovi contenuti Zombi in Epidemia, la nuova modalità Gioco delle armi Progetto e i nuovi Tornei Scontro.

Grazie all'aggiornamento arriveranno nuove mappe multigiocatore: Miami Strike (6v6) (al lancio), Villa (2v2, 3v3) (al lancio) e Golova (multi-squadra) (al lancio). inoltre sarà disponibile da subito una nuova modalità, Postazione multi-squadra, un adattamento a squadre che vede 10 team da quattro alla conquista di più postazioni contemporaneamente. Ogni gruppo di postazioni dura 120 secondi per poi passare alla nuova rotazione. Un'altra differenza rispetto alla modalità originale è che il team guadagnerà 1 punto per ogni secondo in cui tutta la squadra sarà presente all'interno di una postazione. La prima squadra a raggiungere 1.000 punti vince la partita.

Inoltre saranno disponibili nuovi oggetti, un armaiolo personalizzato e in nuovo bilanciamento delle armi. Le principale sono LC10, AK-74u, Mac-10, KSP 45, Milano 821, Krig 6, FFAR 1, Groza, Magnum ed RPG-7.

Per scoprire le altre novità della Stagione 2 Furiosa di Black Ops Cold War e Warzone, oltre che le novità di Zombie, vi rimandiamo al sito ufficiale.