Fortnite, aggiornamento 16.10: novità di Battaglia Reale, Salva il Mondo e Creativa

Oggi, 30 marzo 2021, Epic Games ha rilasciato il nuovo aggiornamento 16.10 di Fortnite . Il battle royale è passato alla Stagione 6 da un paio di settimane e i giocatori sono rimasti piacevolmente colpiti da quanto creato per "Furia". I fan non vedono quindi l'ora di scoprire tutte le novità dell'update odierno per Salva il Mondo, Modalità Creativa e Battaglia Reale .

Come sempre non mancheranno nuovi personaggi all'interno di Fortnite 16.10:

Partiamo analizzando le novità dell'aggiornamento 16.10 di Fortnite per la modalità PvE Salva il Mondo. Prima di tutto, Epic Games ci informa del fatto che la prossima Stagione Ventura di Salva il mondo, nota come Secche Scorbutiche, avrà inizio il 4 aprile, precisamente alle 02:00 (ora italiana). Avremo a che fare con i Mostri Mischia super, i Mostri Distanza super e gli Abbietti super resistenti.

Battaglia Reale | Fortnite 16.10

Come sempre, il vero piatto forte per la maggior parte dei giocatori di Fortnite è la Battaglia Reale. Ecco le novità dell'aggiornamento 16.10.

Elementi cosmetici

Come sempre, sono in arrivo molteplici novità per gli elementi cosmetici. I dataminer hanno già scoperto, ad esempio, una serie di varianti di costumi e oggetti già presenti in gioco. Potete vedere quelle introdotte dall'aggiornamento 16.10 nel tweet qui sotto, di HYPEX che segnala quanto scoperto da FunGamesLeaks.

Potete inoltre vedere qui sotto tutti i nuovi bundle che saranno rilasciati all'interno del battle royale con l'update 16.10. Possiamo vedere ad esempio un pacchetto dedicato a un personaggio in stile anime giapponese.

Mappa dell'aggiornamento 16.10

iFireMonkey ci mostra anche la mappa di Fortnite dell'aggiornamento 16.10. Come potete vedere, non ci sono differenze macroscopiche all'interno dell'isola del battle royale. Non si tratta di una stranezza, visto che la mappa è appena stata modificata con l'arrivo della Stagione 6.

Nuovi personaggi

All'interno di Fortnite Stagione 6, con l'aggiornamento 16.10, sono inoltre in arrivo nuovi personaggi non giocanti. Parliamo di Hyde, Webstrer e due personaggi dedicati al mondo del calcio, Galactico e Derby Dominator.

Raptor

Come già sapevamo, è in arrivo anche una nuova creatura nell'isola di Fortnite: i Raptor. Potete vedere l'icona della creatura qui sotto, nel tweet di Hypex.

Infine, vi segnaliamo RIP Fortnite: giro di vite sul gioco d'azzardo, battle royale dato per morto.