Xbox Series X|S e Xbox One, aprile 2021: i giochi migliori del mese

Aprile è il mese di Outriders su Xbox Series X|S e Xbox One, disponibile dal day one senza costi aggiuntivi per gli abbonati a Xbox Game Pass.

Quali sono i migliori giochi in arrivo ad aprile 2021 su Xbox? Il primo della lista è senz'altro Outriders, il nuovo sparatutto sviluppato da People Can Fly, che gli abbonati a Xbox Game Pass potranno scaricare senza costi aggiuntivi dal day one. Questo mese saranno inoltre disponibili Judgment, lo spin-off della serie Yakuza al debutto sulle piattaforme Microsoft dopo la pubblicazione di tutti gli episodi del franchise principale, e l'atteso remake NieR Replicant ver. 1.22474487139.

Outriders Outriders, una sequenza di combattimento a base di poteri speciali. In uscita su Xbox Series X|S e Xbox One il 1 aprile Sviluppato da People Can Fly, Outriders è uno sparatutto a base cooperativa in cui fino a tre giocatori possono combattere insieme, sullo sfondo di un inquietante scenario fantascientifico. La storia è infatti ambientata su di un pianeta lontano, Enoch, colonizzato dai terrestri perché potesse essere la loro nuova casa. Il personaggio che controlliamo, un abile ex-militare incaricato di gestire la sicurezza durante le fasi iniziali della colonizzazione, si ritrova coinvolto in un evento anomalo e finisce in un sonno criogenico per trent'anni, solo per risvegliarsi nel mezzo di una vera e propria guerra, misteriosamente in possesso di poteri sovrumani che gli permetteranno di riportare la pace tra le fazioni in conflitto... o almeno provarci.

MotoGP 21 MotoGP 21, una delle immagini ufficiali del gioco. In uscita su Xbox Series X|S e Xbox One il 22 aprile MotoGP 21 vede ancora una volta il team italiano Milestone impegnato nell'offrire agli appassionati di motociclismo un racer dalle ampie sfaccettature simulative, caratterizzato da un modello di guida solido e ampiamente regolabile, ideale dunque per qualsiasi esigenza: dagli utenti meno esperti ai puristi del genere. Un impianto anche stavolta al servizio di una struttura tradizionale, con gare veloci e prove a tempo ma anche una modalità carriera che promette grandi numeri e sostanza, mettendoci al comando di un pilota determinato a scalare le classifiche partendo dalle divisioni minori per poi debuttare nel campionato ufficiale MotoGP.

NieR Replicant ver. 1.22474487139 NieR Replicant ver. 1.22474487139, una frenetica sequenza di combattimento. In uscita su Xbox One il 23 aprile Remake dell'action RPG pubblicato originariamente da Square Enix nel 2010, NieR Replicant ver. 1.22474487139 ci catapulta in uno scenario post-apocalittico per raccontarci la storia di un formidabile guerriero che vuole a tutti i costi salvare sua sorella, colpita da una terribile malattia chiamata Necrografia. Sembra che esista una cura, ma per trovarla il protagonista dell'avventura dovrà partire per una difficile missione in compagnia di un libro parlante e di un paio di alleati, affrontando insidie e avversari di ogni tipo grazie a un sistema di combattimento sostanzialmente migliorato, così come la grafica e il sonoro.

Judgment Judgment, il protagonista in una delle cutscene del gioco. In uscita su Xbox Series X|S il 23 aprile L'ottimo spin-off di Yakuza fa il proprio debutto ad aprile anche sulle console next-gen: in Judgment seguiremo le vicende di Takayuki Yagami, un ex avvocato che ha abbandonato la professione per diventare un investigatore privato e potersi occupare in prima persona di perseguire determinati crimini, senza dover rispettare procedure e lungaggini burocratiche. Nato e cresciuto nel quartiere fittizio di Kamurocho, a Tokyo, Takayuki ha imparato a difendersi e svolge le proprie indagini insieme a un amico fidato, utilizzando vari strumenti ma senza disdegnare il coinvolgimento fisico, che si rende necessario nel momento in cui i malviventi di turno provano a minacciarlo.