Marvel's Avengers: Black Panther annunciato con un trailer, Spider-Man latita

Black Panther sarà il prossimo personaggio in arrivo per Marvel's Avengers: lo hanno annunciato Crystal Dynamics e Square Enix con un trailer, ma qualcuno si aspettava qualche dettaglio anche su Spider-Man.

Dopo la prematura scomparsa di Chadwick Boseman, la star di Black Panther, portare l'eroe wakandiano nel roster del tie-in è diventata probabilmente una priorità per gli autori e un modo per rendere omaggio al compianto attore.

Tuttavia, come detto, per il momento non ci sono ancora dettagli su Spider-Man, che dovrebbe fare il proprio debutto quest'anno in esclusiva su PlayStation. Magari Sony sta preparando un annuncio a sorpresa da mostrare durante un evento?

Torniamo però a Black Panther, che come si vede nell'infografica relativa alla roadmap del 2021 verrà introdotto insieme a una serie di nuovi contenuti, come ormai da tradizione per Marvel's Avengers.

Marvel's Avengers, la roadmap dei contenuti nel 2021.

Stando al trailer, la resa visiva del personaggio è molto vicina a quella del film con Boseman, e ciò non potrà che far piacere ai numerosi fan della pellicola.

A proposito di video, qui in calce potete vedere anche quello che certifica il lancio della versione next-gen di Marvel's Avengers per PS5 e Xbox Series X|S.