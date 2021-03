Space Invaders AR, trailer iOS e Android del ritorno degli alieni di Taito in AR

Durante lo Square Enix Presents di oggi, il publisher giapponese ha annunciato che i suoi studi di Montreal stanno collaborando con Taito per creare Space Invaders AR, il ritorno dei celebri alieni di Taito su iOS e Android con un gioco AR.

Il nuovo gioco porta la storica serie in una nuova direzione, offrendo una nuova esperienza tramite la fusione di tecnologia AR proprietaria e stile grafico moderno. L'amato titolo è tra le serie più vendute di sempre e rappresenta uno dei marchi più prestigiosi del portfolio di Square Enix.

"La collaborazione con TAITO ci ispira a reinterpretare Space Invaders in un'ottica contemporanea realizzando la nostra ambiziosa visione del suo potenziale su dispositivi mobile", ha commentato Patrick Naud, Head of Studio di Square Enix Montréal. "Noi di Square Enix Montréal siamo grandi fan della serie e il team ha accettato la sfida di infondere nuova energia in un gioco senza tempo come Space Invaders grazie a una tecnologia innovativa."

Ispirandosi all'innovazione tecnica caratteristica della serie, il gioco permette di interagire con il mondo reale in modo divertente e innovativo tramite la realtà aumentata. I giocatori hanno l'obiettivo di difendere il mondo con la realtà aumentata e la potenza dei dispositivi mobile.

"Collaborare con Square Enix Montréal per la loro ambiziosa visione per Space Invaders è stata un'impresa incredibile", ha commentato Tetsu Yamada, President and Representative Director di Taito Corporation. "Da fan della nostra serie, stanno trattando Space Invaders con massima cura e rispetto assoluto. Siamo felici dell'applicazione di una nuova tecnologia al gioco, che amplierà gli orizzonti della serie Space Invaders con una formula innovativa."

Il gioco sarà disponibile per dispositivi mobile su App Store e Google Play Store.