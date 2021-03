Animal Crossing: New Horizons, in video la collezione del Museo della Scienza e della Tecnologia

Il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci ha avviato un'interessante iniziativa per avvicinarsi ai giocatori di tutto il mondo, non solo quelli di Milano. Ha, infatti, creato una speciale collezione di abiti da indossare in Animal Crossing: New Horizons, il gioco dei record su Nintendo Switch.

Si tratta di outfit creati dai designer del Museo con i quali diffondere i loghi e la fama di questo luogo in tutte le isola del mondo, nella speranza che presto si possano tornare a visitare dal vivo le sale dei musei di tutta Italia.

È un'iniziativa lodevole pensata per creare una sorta di community intorno al museo, oltre che spingere le persone di tutto il mondo a scoprire quello che questo luogo contiene, come il sottomarino Enrico Toti o le invenzioni di Leonardo da Vinci.

Ecco i dettagli dell'iniziativa, che potete trovare anche a questo indirizzo:

Uno dei modelli di Animal Crossing disegnato dal museo milanese.

Museopoli diventa la location più fashion per il prêt-à-porter. Vi presentiamo in anteprima la Limited Collection primavera-estate di outfit creati dai designer del Museo.

Capi esclusivi dedicati alla scienza e alla tecnologia, dal celebre Leonardo da Vinci alla Luna e allo Spazio passando per il mondo dei trasporti tra biciclette, moto, auto, aerei, treni, velieri e il famoso sottomarino Enrico Toti.

T-shirt colorate e dallo stile industrial da abbinare a blue jeans o pantaloncini mare, mini-dress da sfoggiare con vivaci copricapi per proteggersi dalle calde giornate in spiaggia o pratiche ma raffinatissime calzature.

Parole d'ordine sono comodità ed eleganza per tutte le occasioni isolane: un concerto live dove cantare a squarciagola con gli amici, una romantica serata sulla spiaggia a contare le stelle cadenti, una gita fuori porta a caccia di divertimento.

Godetevi la sfilata e iniziate a pensare ai vostri abbinamenti preferiti.