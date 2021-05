No More Heroes 3 il nuovo video prova a spiegare quello che è successo nella serie finora

Il nuovo video di Grasshopper Manufacture di No More Heroes 3 prova a spiegare quello che è successo nella serie finora, ma con risultati altalenanti. Il nuovo video, protetto in modo da impedire la visione da parte dei minori, è il solito mix di violenza e ammiccamenti ai quali l'autore Suda 51 ci ha abituati.

Il trailer presenta il protagonista della serie Travis Touchdown, un otaku che ha comprato una beam sword ad un'asta online ed è diventato un assassino. In No More Heroes e nel suo sequel No More Heroes 2: Desperate Struggle, Travis è riuscito a scalare la classifica ufficiale degli assassini fino a diventare il numero 1.

Secondo il trailer questo terzo capitolo sarà un "gioco sperimentale che sarà amato anche tra dieci anni". Come nella maggior parte dei lavori di Suda 51, il trailer non si fa scrupoli a rompere la quarta parete. Per esempio, viene detto che Bad Girl è stato uccisa da Travis in un gioco precedente, solo per essere resuscitato da "una strana console di gioco, o qualcosa del genere".

In un'altra parte del trailer l'eroina del franchise, Sylvia, raccomanda di giocare per dieci ore al giorno, a meno di voler "morire sul serio". Diciamo che si tratta di un gioco assolutamente sopra le righe.

No More Heroes 3 uscirà il 21 agosto 2021 in esclusiva su Nintendo Switch.