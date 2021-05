Battlefield 6 a giugno, dice su Twitter l'account ufficiale di DICE

Dopo tante voci di corridoio, le ultime solo di poche ore fa da parte dei 2WEI arriva l'account ufficiale di DICE a spazzare via un po' di dubbi. O perlomeno, questo è quello che capiamo leggendo il criptico messaggio pubblicato in serata. Da esso si potrebbe intendere che il trailer di Battlefield 6 sarà mostrato a giugno.

"Parole che fanno rima con presto: giugno e boom." È questa la rima postata in serata dall'account ufficiale di Battlefield. Una rima che non è possibile capire in italiano (presto-soon, giugno-june... boom resta boom), ma che lascerebbe intendere che DICE ha intenzione di svelare il gioco presto, ma il presto vuol dire giugno. E il tutto sarà una cosa grossa, tanto da fare "boom".

Adesso speriamo ce le voci di corridoio si plachino un po', in attesa delle immagini ufficiali. O del prossimo gigantesco leak di Battlefield 6.