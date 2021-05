Life is Strange: True Colors, il trailer di Ryan, un amico di Alex

Continua la campagna di presentazione di Life is Strange: True Colors. Oggi Deck Nine ha presentato con un trailer un nuovo personaggio, Ryan, un amico di Alex. Si tratterà di un altro personaggio chiave della nuova storia, anche perché potrebbe essere persino un potenziale spasimante.

Ryan è una guardia forestale che ama una vita semplice, possibilmente immersa nella natura. È nato a Haven Springs, in Colorado. Si tratta di un personaggio molto serio e un po' ruvido, come lo sono i tipi di montagna. Ma è un ragazzo intelligente, che ama scoprire la natura delle persone e del mondo che lo circonda.

Nell scorse settimane Deck Nine ha pubblicato un video dedicato a Alex e un trailer a suo fratello Gabe.

Life Is Strange: True Colors sarà pubblicato per PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One, PC e Google Stadia il 10 settembre 2021.