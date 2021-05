Returnal batte FIFA 21 nella classifica di vendite italiana, ottimo risultato per l'esclusiva PS5

Italiani, popolo di santi, poeti, navigatori e giocatori PlayStation. Potremmo riassumere in questo modo scherzoso il successo che tutto ciò che è firmato PlayStation riesce ad avere nel nostro paese. La più recente classifica italiana, come a tradizione diffusa dall'associazione di categoria IIDEA, dice che la nuova esclusiva per PS5 Returnal, nella settimana che va dal 26 aprile al 2 maggio 2021 ha battuto sia FIFA 21 sia New Pokémon Snap.

La cosa sorprende non tanto per la qualità del nuovo gioco di Housemarque, come è possibile leggere dalla nostra recensione di Returnal, quando per il fatto che si tratta di una nuova IP per una console che, per i problemi che tutti sappiamo, non ha ancora potuto contare su di una distribuzione capillare come PlayStation 5.

Nonostante questo il gioco ha battuto il dominatore delle classifiche italiane FIFA 21 e New Pokémon Snap, la divertente nuova avventura dedicata ai mostri portatili di NIntendo. Ecco la nostra recensione di New Pokémon Snap.

La classifica italiana dal 26 aprile al 2 maggio.

Su PC, invece, si registra un dominio "giapponese", con Total War: Rome Remastered, Little Nightmares e Tekken 7.