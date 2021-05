Breath of the Wild: il cosplay di Zelda di Grusha si rilassa nella sauna

The Legend of Zelda Breath of the Wild è un gioco di altissima qualità, amato da tutti per il suo ampio mondo, la grande interattività e la possibilità di perdersi all'interno di una grande storia raccontata in modo silenzioso. La Principessa Zelda è una parte fondamentale di questo racconto e, infatti, spesso viene rappresentata dalle cosplayer di tutto il mondo. Ora, ad esempio, Grusha ci propone un nuovo scatto del proprio cosplay di Zelda che si rilassa nella sauna.

Come potete vedere nell'immagine di Instagram poco sotto, questa fotografia di Grusha fa parte del set cosplay di Zelda che abbiamo già avuto modo di ammirare nelle ultime settimane. La cosplayer propone quindi ancora una volta lo stesso costume, ma impreziosisce questo specifico scatto facendoci credere che la Principessa si stia rilassando nella sauna, in mezzo ai vapori dell'acqua.

Come detto, abbiamo già avuto modo di vedere alcuni scatti di Grusha in versione Zelda. Il primo cosplay era celestiale, il secondo pura meraviglia, il terzo invece il più sensuale. Inoltre, Grusha in passato ha portato anche Zelda in versione Gerudo.

Cosa ne pensate di questo cosplay di Zelda realizzata da Grusha? La principessa di Breath of the Wild è stata rappresentata correttamente, oppure credete che vi siano versioni di qualità superiore?