Mother 3: anche Terry Crews chiede a Nintendo il seguito di Earthbound in occidente

Mother 3 è diventato col tempo un vero e proprio mito e la richiesta di una sua localizzazione in occidente ha assunto i caratteri di un elemento costante del mondo dei videogiochi, una sorta di meme che ha raggiunto dimensioni notevoli, considerando che ora è supportata anche da Terry Crews.

L'attore e star televisiva americana si è unito a sorpresa al coro degli appassionati chiedendo a Nintendo di localizzare Mother 3, con la semplice frase: "Localizzate Mother 3!" Ma da leggere con il tipico tono enfatico di Crews, che probabilmente potrebbe smuovere anche una Nintendo particolarmente restia ad occuparsi di questa faccenda.



Dopo Earthbound su SNES (ovvero Mother 2), Mother 3 non è mai uscito fuori dal Giappone, nonostante il gran numero di fan su cui la serie può contare un po' in tutto il mondo. Stranamente, Nintendo non ha mai voluto riprendere il gioco per Game Boy Advance uscito originariamente nel 2006, effettuare una localizzazione almeno in inglese e distribuirlo in occidente, pertanto la questione resta una sorta di mito tutt'oggi.

Considerando la fama di Terry Crews e i suoi 1,6 milioni di follower, quantomeno questo richiamo non cadrà proprio inascoltato, anche se è poco probabile che possa cambiare qualcosa. Se non altro, questa passione di Crews per Mother può portare a cosa decisamente particolari, come potete vedere nel tweet riportato qui sotto.



Una sorta di videoclip dedicato allo "SpiceCollab Team" su The Old Spice, ovvero un vero e proprio viaggio psichedelico che a un certo punto ci trasporta anche all'interno di un mondo che sembra proprio quello di Mother in una follia video veramente da vedere. Ricordiamo peraltro che Terry Crews ha interpretato anche il ruolo del protagonista in Crackdown 3.