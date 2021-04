Morbius: lo spin-off di Spider-Man è stato posticipato ancora da Sony

Morbius è stato nuovamente posticipato da Sony, con lo spin-off cinematografico di Spider-Man che è ora previsto arrivare direttamente l'anno prossimo: la nuova data di uscita è il 28 gennaio 2022.

Secondo quanto riferito da Box Office Pro, Sony avrebbe dunque deciso di rimandare ancora il film, che ha già subito più di un posticipo nei mesi scorsi. Previsto inizialmente per il 19 marzo del 2021, ha ricevuto una nuova data di uscita nei cinema già qualche mese fa, che lo vedeva spostato all'8 ottobre 2021.



Morbius è stato rimandato a gennaio del 2022

Infine, sono arrivati due ulteriori posticipi a stretto giro: il primo puntava al 21 gennaio, poi corretto leggermente nell'attuale data di uscita fissata per il 28 gennaio 2022. Ovviamente, visto che ci troviamo ancora in piena emergenza da Covid-19, è ben difficile prendere in considerazione le date di uscita per progetti a lungo termine con grande sicurezza, dunque anche questa la accogliamo con qualche riserva.

Morbius è un film spin-off della serie Spider-Man che ha per protagonista il personaggio che dà il nome al film, interpretato da Jared Leto. L'intenzione di questo posticipo è cercare di trovare una data in cui i cinema saranno sicuramente aperti e già in grado di contenere una buona quantità di pubblico.

Tony Vinciquerra, capo di Sony Pictures, è stato molto chiaro in proposito: "Quello che non vogliamo assolutamente fare è l'errore di posizionare un film molto molto costoso, da 200 milioni di dollari, in un mercato che non ha ancora i cinema aperti e in grado di funzionare a pieno regime", ha affermato l'executive di Sony.

"Vedremo un sacco di cose strane succedere nei prossimi sei mesi in termini di modalità di rilascio dei film, o come questi vengono programmati e pubblicizzati, ma quando torneremo alla normalità, penso che potremo sfruttare tutto quello che abbiamo imparato in questo periodo e trovare il modo di fare le cose in qualche modo differenti e magari migliori".

Morbius racconta la storia di Michael Morbius, un dottore malato di una rara patologia legata al sangue ma determinato a trovare una soluzione per questa, in modo da curare sé stesso e gli altri. Quella che sembra la soluzione si trasforma però in un'inquietante maledizione, dando il via alla storia di Morbius.

Nel film troviamo anche Tyrese Gibson, Matt Smith, Adria Arjona e ritroviamo anche Michael Keaton nel ruolo di Adrian Toomes, ovvero l'Avvoltoio, cosa che lega Morbius a Spider-Man: Homecoming come vero e proprio spin-off.