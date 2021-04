Titanfall 2 è gratis su Steam, ma solo per questo fine settimana

Titanfall 2 è gratis su Steam, ma si tratta di una promozione a tempo limitato, valida solo per questo fine settimana, che tuttavia può essere molto interessante per chi non ha ancora provato il gioco in questione.

"Abbiamo sentito che la gente vuole giocare Titanfall 2 questo fine settimana, anche noi!" Ha scritto Respawn Entertainment in un nuovo tweet di annuncio: "Unisciti a noi su Steam ora che abbiamo resto Titanfall 2 temporaneamente free-to-play a partire da ora e fino al 3 maggio". Dirigendovi dunque sulla pagina di Titanfall 2 su Steam, potete scaricare e giocare gratuitamente il titolo in questione fino a lunedì 3 maggio 2021 alle ore 19:00 italiane.

La mossa potrebbe essere in qualche modo legata ad Apex Legends: con la presentazione di Valkyrie, il nuovo personaggio giunto con la Stagione 9, Titanfall 2 ha visto un incremento del 737% di giocatori attivi. Questo perché la nuova combattente è una pilota ed è il maggiore collegamento visto finora tra Apex Legends e Titanfall.



Il battle royale sembra dunque aver fatto da cassa di risonanza per la serie a cui è legato e in particolare a Titanfall 2, spingendo molti a interessarsi al titolo in questione. Cosa che rappresenta anche un'ottima cosa, considerando che Titanfall 2 resta uno dei migliori sparatutto in soggettiva visti durante la generazione ormai in conclusione.

Ricordiamo inoltre che Respawn ha recentemente vinto (con Oculus) un premio Oscar per il miglior cortometraggio documentario per Colette, un contenuto extra all'interno di Medal of Honor: Above and Beyond.