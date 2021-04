Apex Legends: riferimenti a Titanfall nel trailer di Valkyrie, il nuovo personaggio

Apex Legends presenta il nuovo personaggio Valkyrie con un lungo trailer di presentazione che mostra la storia della combattente in questione, che si preannuncia davvero molto interessante e collegata più direttamente al mondo di Titanfall, considerando che Northstar, che dà il titolo anche al trailer, è in effetti il suo Titan.

Non sappiamo ancora in che misura il Titan Northstar possa prendere parte ad Apex Legends, ma questo è forse il riferimento più diretto che abbiamo visto finora a Titanfall nello sparatutto battle royale di Respawn Entertainment, e tanto basta per rendere felici molti appassionati di entrambi i titoli.

Il lungo trailer in stile corto animato mostra i retroscena, le caratteristiche e le motivazioni di Valkyrie, che sembra proprio essere un personaggio molto interessante. La donna è figlia di Viper, un leggendario pilota di Titan, e ha deciso di partecipare agli Apex Games per provare le proprie capacità al mondo.

Fin dall'infanzia, la ragazza è stata legata al Titan Northlight e quest'ultimo potrebbe effettivamente fare la propria comparsa in Apex Legends, in qualche forma. In base a quanto è stato reso visibile, sembra che l'equipaggiamento di Valkyrie riprenda almeno in parte la struttura del Titan, dunque è possibile che questo diventi una sorta di esoscheletro, più che un vero e proprio Titan, che altrimenti potrebbe distruggere gli equilibri dello sparatutto.

In ogni caso, è un'ulteriore prova del fatto che la prossima Stagione 9 in arrivo, prevista iniziare il 4 maggio 2021, dovrebbe contenere dei riferimenti più diretti al mondo di Titanfall, rispetto al quale Apex Legends è una sorta di spin-off. Lo stesso director ha riferito che Titanfall sarà presente nella Stagione 9 e questo è dunque un ottimi inizio. Nel frattempo, tutto tace su Titanfall 3, il cui destino è ancora incerto.