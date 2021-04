DayZ, aggiornamento 1.12 in arrivo, data di uscita e dettagli

DayZ continua ad evolversi, in questo caso con la patch 1.12

DayZ sta per ricevere l'aggiornamento 1.12, che si preannuncia decisamente interessante per tutti i giocatori del survival da parte di Bohemia Interactive, che ha una data di uscita e dettagli annunciati dagli sviluppatori.

La patch 1.12 verrà lanciata il 20 aprile 2021 alle ore 12:00. Non ci sono ancora le note complete sull'aggiornamento, ma sono già state annunciate parecchie novità in arrivo con questo. In particolare, il bilanciamento è stato modificato con un incremento della velocità degli infetti e attacchi più difficili da bloccare, con colpi melee più forti e in grado di infliggere maggiori danni.

I proiettili possono avere maggiore effetto sugli infetti, bloccandoli e facendoli indietreggiare in diversi casi, tuttavia le creature hanno ricevuto delle modifiche al comportamento che li rende in grado di incrementare la loro capacità di percepire i rumori, spingendo maggiormente verso un approccio stealth.

Gli infetti inoltre non continuano ad attaccare i personaggi svenuti, consentendo dunque una seconda possibilità per sopravvivere. Ulteriori aggiornamenti al bilanciamento riguardano poi le armi, andando molto sugli elementi tecnici di queste, e l'utilizzo dell'equipaggiamento vario. Infine, altre modifiche sono state effettuate sul gameplay con il ritorno del farming all'interno delle greenhouse, con 9 slot e 13 nei poly tunnel, in questo ambito sono state modificati alcuni parametri riguardanti la crescita delle piante e la coltivazione.

La patch 1.12 di DayZ sarà disponibile su PC, PS4, Xbox One, Xbox Series X|S a partire da domani. Nel frattempo, abbiamo visto qualcosa su Icarus, il gioco di sopravvivenza co-op dal creatore di DayZ.