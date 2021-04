Apex Legends: Titanfall sarà presente nella Stagione 9, conferma il game director

Titanfall sarà presente nella Stagione 9 di Apex Legends, sebbene non sia ancora chiaro in che modo: lo ha confermato il game director del battle royale, Chad Grenier, nel corso di un panel.

I Titan arriveranno con Blisk, confermando il recente leak? Non è dato saperlo. Quel che è certo è che "vedrete un bel po' di Titanfall in Apex Legends, in un modo o nell'altro", stando alle parole di Grenier.

Il game director ha insomma creato aspettative non da poco da parte dell'ampia fanbase dello sparatutto a base di mech, che aspetta da tempo notizie su di un eventuale Titanfall 3.

"Se siete fan di Titanfall, tenete d'occhio la Stagione 9 di Apex Legends", ha concluso lo sviluppatore, dandoci dunque appuntamento all'inizio della prossima season, che dovrebbe debuttare all'inizio di maggio.

È intervenuta sulla questione anche la sceneggiatrice Ashley Reed: "Titanfall è una storia di guerra, Apex Legends racconta invece della vita dopo il conflitto. Stiamo cercando di integrare Titanfall in questo tessuto narrativo", ha detto.