Apex Legends, Titan in arrivo con Blisk? Spunta un video trafugato

Apex Legends vedrà finalmente l'arrivo dei Titan in concomitanza con il debutto della nuova Leggenda Blisk? È ciò che viene mostrato in un breve video trafugato da un sedicente leaker e dataminer.

Curiosamente, la clip è stata catturata dalla versione Nintendo Switch di Apex Legends, l'ultima uscita nonché quella più problematica dal punto di vista tecnico, ma ciò che mostra è piuttosto chiaro ed eloquente.

Il filmato vede infatti quello che viene definito come uno dei prossimi personaggi del gioco, Blisk, ricorrere alla propria abilità Ultimate, che consiste nel richiamare nella mappa un Titan.

Diamo per scontato che in questo caso il mech non possa essere pilotato in maniera diretta e che si limiti ad agire mosso dalla propria intelligenza artificiale, supportando il suo padrone per un periodo di tempo limitato.

Sappiamo che Respawn ha rinunciato a inserire i Titan in Apex Legends perché ciò avrebbe creato una serie di problemi con il bilanciamento del gameplay.

Ridurre gli effetti della partecipazione dei grossi e potenti robot di Titanfall ai risvolti di un'abilità Ultimate, tuttavia, sarebbe un discorso differente e potrebbe avere senso. Il leak è dunque legittimo? Lo scopriremo senz'altro nelle prossime settimane.