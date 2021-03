Magic: Legends, un trailer cinematografico per il lancio dell'open beta su PC

Magic: Legends ha celebrato il lancio dell'open beta su PC, disponibile da alcune ore via Epic Games Store, con uno spettacolare trailer cinematografico.

Annunciata il mese scorso, l'open beta di Magic: Legends consente di provare in anteprima l'esperienza action RPG messa a punto da Cryptic Studios, in arrivo quest'anno anche su PS4 e Xbox One.

Nel gioco avremo modo di scegliere il nostro personale percorso, raccogliere oggetti da aggiungere all'equipaggiamento, apprendere incantesimi e dar vita a combinazioni devastanti per affrontare le forze del male e salvare il Multiverso.

Per compiere la nostra missione potremo scegliere fra cinque classi differenti, senza però restare legati a una in particolare: avremo modo di effettuare lo switch a piacimento durante le nostre partite.

Il senso di libertà del titolo sviluppato da Cryptic Studios si estenderà alla fase esplorativa, con la possibilità di scegliere quali luoghi visitare e in che ordine, nonché partecipare a entusiasmanti battaglie.