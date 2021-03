Asterix & Obelix: Slap Them All! è il nuovo picchiaduro a scorrimento di Microids

Asterix & Obelix: Slap Them All! è il nuovo picchiaduro a scorrimento annunciato dal publisher francese Microids: il gioco è in uscita questo autunno su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch.

Dopo Asterix & Obelix XXL 3, che ha provato a rilanciare i tie-in classici della serie, ecco dunque un progetto inedito che tuttavia parte da presupposti simili, utilizzando meccaniche arcade per rappresentare lo scontro fra Galli e Romani.

Come mostra il teaser trailer che potete vedere in calce, parliamo di un gioco dalla grafica fumettosa, che prova in questo modo a rendere omaggio alle origini dell'opera creata da René Goscinny e Albert Uderzo.

Il team di sviluppo che si occuperà di realizzare il tie-in, Mr. Nutz Studio, ha puntato su personaggi, scenari e animazioni disegnati a mano proprio per rappresentare in maniera fedele le atmosfere di Asterix.

È un peccato che fra le varie lingue in cui verrà doppiato Asterix & Obelix: Slap Them All! manca praticamente solo l'italiano.