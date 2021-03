Nintendo Italia e IIDEA collaborano per valorizzare gli sviluppatori indipendenti

Nintendo Italia e IIDEA hanno deciso di collaborare per valorizzare e dare voce agli sviluppatori indipendenti del nostro paese presenti sulla piattaforma. Si tratta di un modo mettere sotto i riflettori il nostro patrimonio culturale e dargli una visibilità internazionale.

Quattro studi di sviluppo made in Italy che hanno raccontato dal loro punto di vista il panorama dell'industria videoludica italiana, così come le sfide legate alla creazione di un videogioco che racconta la cultura e il territorio del proprio Paese.

Sono intervenuti Elisa Farinetti di Broken Arms Games, a Emmanuele Tornusciolo di Italo Games, a Pietro Polsinelli di Open Lab e a Pietro Righi Riva di Santa Ragione. Tutte realtà al 100% italiane, autrici di giochi di successo come Hundred Days, "winemaking simulator" targato Broken Arms Games e dedicato alla produzione di un'eccellenza italiana, il vino, e Milanoir, un'avventura ambientata a Milano e ispirata al genere cinematografico poliziottesco sviluppata da Italo Games.

"Hundred Days nasce da un profondo amore per il territorio che ci circonda e la nostra cultura, se grazie a questo gioco spingeremo qualcuno ad avventurarsi tra le nostre colline, la nostra soddisfazione sarà infinita." afferma Elisa Farinetti, CEO e CoFounder dello studio.

"Milanoir è il videogioco poliziottesco ambientato a Milano che sarebbe uscito negli anni Settanta... se già allora avessero avuto una Switch!" dichiara Emmanuele Tornusciolo, unendosi all'entusiasmo per l'iniziativa Nintendo.

Protagonisti della tavola rotonda anche Football Drama, videogioco narrativo sviluppato da Open Lab che vedrà i giocatori vestire i panni di un esistenzialmente travagliato allenatore di calcio, e Wheels of Aurelia di Santa Ragione, una visual novel interattiva che racconta un lungo viaggio sulla costa occidentale d'Italia durante i ruggenti Anni 70.

Pietro Polsinelli di Open Lab afferma: "Football Drama nasce ispirato dalla letteratura sul calcio: romanzieri e poeti come Pasolini, Galeano, Soriano, Hornby, Saba, Handke, Wenders hanno scritto sul calcio e sul suo potere evocativo e poetico. Il gioco cerca di raccontare il calcio in modo più ampio rispetto agli "emulatori" di management o di gioco in campo: in Football Drama sei Rocco Galliano, il nuovo allenatore marsigliese del Calchester Assembled Football Club, e devi bilanciare la tua gestione tra karma e caos, tra dialoghi stralunati e la gestione delle partite. Football Drama è un gioco narrativo e strategico sul calcio nato su mobile e ora espanso e presto disponibile in formato "HD" per Nintendo Switch.", mentre Pietro Righi Riva di Santa Ragione aggiunge: "È importantissimo che le grandi realtà internazionali siano capaci di entrare in relazione con quelle locali, che parlano di storia e cultura legate al territorio. Il lavoro di Nintendo in questo senso è encomiabile, e per Santa Ragione è stata una grande opportunità pubblicare Wheels of Aurelia su Nintendo Switch, dove ha raccolto il maggior successo di vendite."

A quasi quattro anni dall'uscita di Nintendo Switch, la libreria della console di casa Nintendo va via via crescendo, tanto da aver sorpassato il traguardo di oltre 2000 titoli, e questo anche grazie a realtà di sviluppo indipendenti, sempre più sinonimo di qualità. Nintendo ha scelto di stare in prima fila nel supportare gli studi di sviluppo locali fornendo, con queste tavole rotonde dedicate, una grande possibilità di visibilità ai media e al pubblico per gli sviluppatori, in modo che possano continuare a crescere ed evolvere.