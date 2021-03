The Elder Scrolls Online: The Italian Scrolls Online vuole tradurre l'MMO in italiano

Un gruppo di giocatori di The Elder Scrolls Online si è organizzato e ha fondato The Italian Scrolls Online. Come è facile immaginare dal nome, si tratta di un ambizioso progetto che ha come scopo ultimo quello di tradurre questo immenso MMO in italiano.

A questo indirizzo potrete scoprire tutti i dettagli di The Italian Scrolls Online ed eventualmente contribuire alla traduzione.

Vista la mole di testo da tradurre e natura amatoriale del progetto è impossibile pensare che sia tutto perfetto, ma il gruppo di volenterosi amatori ha già pubblicato un promo add-on del gioco che introduce la prima versione della traduzione. A questo indirizzo potrete trovare le istruzioni e il file per poter avere TESO in italiano.

I cinque traduttori che hanno dato il via all'iniziativa nel luglio del 2020 in meno di un anno hanno tradotto circa il 60% del gioco, che corrisponde a ben 815mila righe di testo. Nonostante questo il gruppo di The Italian Scrolls Online si impegna a pubblicare un nuovo aggiornamento della traduzione a cadenza mensile.

Nel caso in cui voleste partecipare o semplicemente per scambiare 4 chiacchiere con questi valenti giocatori, The Italian Scrolls Online ha aperto un gruppo Discord con quale entrare in contatto con loro e condividere la vostra passione per The Elder Scrolls Online.

Quindi, nel caso in cui vi siate sempre fermati di fronte a TESO per via della mancanza dell'italiano, questa potrebbe essere l'occasione giusta.